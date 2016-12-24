جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد جهاد خليل

وارتقى الشهيد خليل برصاص قوات الاحتلال على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس، في الثاني والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم.

وشارك في موكب التشييع، الذي انطلق من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، عدد من ممثلي الهيئات الرسمية والعشبية في المحافظة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سلمت يوم أمس الجمعة، جثامين تسعة شهداء كانت محتجزة لديها، من محافظات الخليل ونابلس وجنين وقلقيلية وطولكرم.