بلدية دورا و وزارة الزراعة تعقدان اجتماع لبحث التعاون المشترك‎

الخليل/PNN- استقبل رئيس بلدية دورا الدكتور سمير النمورة اليوم في مكتبه وزير الزراعة الدكتور سفيان سلطان، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدية ووزارة الزراعة لإنشاء مشتل زراعي في المدينة، وحضر الإجتماع مديرة مديرية زراعة دورا سماح أبو هيكل.

ورحب الدكتور النمورة بوزير الزراعة وأثنى على التعاون المشترك بين وزارة الزراعة وبلدية دورا، كما وتم مناقشة سبل تطوير التعاون الزراعي، وفي نفس السياق أشاد النمورة بدعم وزارة الزراعة لإنشاء مسلخ بلدي مركزي في المدينة ليرقى بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان بيئة صحية ونفسية أمنه لهم، مضيفا ان المسلخ سيخدم اهالي مدينة دورا وقراها.

واثنى وزير الزراعة د. سفيان سلطان على بلدية دورا لوضعها مشروع المسلخ البلدي في خطتها التطويرية للمدينة والذي يعتبر ضمن اولويات المشاريع لدوره الكبير في حماية المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم مؤكدا على حرص الحكومة الفلسطينية على تطوير وتنمية القطاع الزراعي والذي يعمل من اجل خدمة المصلحة العامة مشيرا إلى أهمية قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة الحكم المحلي متابعة إقامة مسلخ في كل محافظة لضمان السلامة والصحة والبيئة وتحقيق شروط الذبح المراقب والصحي، وضمان عدم التهريب والتلاعب.