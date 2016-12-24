لقاء يناقش تنظيم العبور على المعبر الشمالي لمدينة قلقيلية

قلقيلية/PNN- ترأس اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية اجتماعاً عقد، اليوم السبت، في مقر نقابات عمال فلسطين، لمناقشة تنظيم العبور على المعبر الشمالي لمدينة قلقيلية، عقد في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمدينة قلقيلية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنظيم حركة العمال والتجار الذين يتجاوز عددهم 10 الآلاف عامل يومياً ، وتأمين دخول العمال في وقت أسرع ولضمان عدم حدوث أي تدافع قد يحصل بفعل عبور العمال الكثيف في ساعات الصباح الباكر.

وشارك في الاجتماع: مهند شاور مدير عام الشؤون المدنية ونائبه عزام ملوح، ومحمود ذياب أمين سر الاتحاد العام لنقابات العمال في المحافظة، وأعضاء لجنتي النظام لعبور العمال والتجار.

وثمن المحافظ .. الدور الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في تنظيم العمال نقابياً والدفاع عن حقوقهم، مشيداً بدور لجنة النظام والجهد الذي تقوم به اللجنة على المعبر، داعياً إلى توحيد الجهود والرؤى وصب كافة الإمكانيات في إطار مهني واحد يضمن عبور سريع ومريح لكل من يستخدم المعبر للعبور منه يومياً.

وطالب المحافظ .. بايلاء الحالات الإنسانية والمرضية أولوية في العبور، منوهاً إلى ضرورة تكامل عمل كافة المؤسسات في تنظيم حركة العبور وهي ” بلدية قلقيلية، المؤسسة الأمنية، ونقابات العمال “، داعياً لعقد اجتماع سريع لهذه المؤسسات في اقرب وقت ممكن لوضع خطة بديله تنسجم وتطلعات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في تنظيم هذا المعبر لأهميته.

من جانبه أكد مدير عام الشؤون المدنية على أهمية هذا المعبر، وأهمية الدور الوطني والهام للجنة تنظيم المعبر، داعياً إلى البحث عن سبل جديدة للارتقاء بنظام العبور والحركة على هذا المعبر الذي يعتبر من أفضل المعابر الموجودة على مستوى الوطن، مشدداً على أن هيئة الشؤون المدنية في تواصل دائم مع كافة الشركاء لتنظيم العبور والحركة على هذا المعبر.

بدوره أعرب أمين سر الاتحاد في المحافظة عن شكره للمحافظ ومؤسسة محافظة قلقيلية التي تعمل على تلمس احتياجات العمال وتسهيل حركتهم، وأكد أن الاتحاد بصدد إعادة هيكلة تنظيم اللجنة والتواصل مع كافة الشركاء بهذا الخصوص.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع لكافة الشركاء لتنظيم المعبر وتوفير كافة الخدمات التي تنقصه.