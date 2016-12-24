نتنياهو يرفض قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان و يصفه بـ “المخجل”

القدس/PNN – رفض رئيس حكومة الاحتلال, بنيامين نتنياهو الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر أمس الجمعة والذي يطالب بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وزعم نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه اليوم، أن قرار مجلس الأمن “مخجل”.. منتقدا في الوقت نفسه إدارة الرئيس الامريكي باراك اوباما التي لم تستخدم حق النقض “الفيتو” لإحباط هذا القرار.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بأغلبية ساحقة، الليلة الماضية، قرارا يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن وافق عليه 14 عضوا من أصل 15 عضوا، حيث امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار.