رئيسة بلدية بيت لحم تشارك في إستقبال غبطة المدبر الرسولي في مدينة بيت لحم

بيت لحم/PNN – شاركت رئيسة بلدية بيت لحم الأستاذة فيرا بابون اليوم السبت الموافق 24-12-2016 في إستقبال غبطة المدبر الرسولي الأب بيير باتيستا بيتزابالا، بمشاركة محافظ محافظة بيت لحم اللواء جبرين البكري، ومستشار الرئيس م. زياد البندك، ووزيرة السياحة والأثار السيدة رولا معايعة، وقائد منطقة بيت لحم العميد الركن سعيد النجار، وقائد شرطة محافظة بيت لحم العقيد حقوقي علاء الشلبي، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الإعتبارية وأعضاء المجلس البلدي ووجهاء المدينة وعشرات الألاف من الحاضرين من فلسطين وخارجها.

وكان قد إنطلق موكب غبطته من بطريركية اللاتين في القدس، وقبل وصوله إلى ساحة المهد تقدم الموكب الفرق الكشفية التي بلغ عددها 25 مجموعة من محافظات فلسطينية مختلفة ضمت ما يزيد عن 3150 فردا كشفيا.

وكانت ساحة المهد قد عجت بالحضور القادم من جميع مناطق فلسطين والخارج، اذ تواجدت العديد من الجنسيات للإحتفال بأعياد الميلاد المجيدة حسب التقويم الغربي.

ومن جانبها أكدت بابون على أهمية هذا اليوم الذي تتوجه فيه أنظار العالم نحو بيت لحم، مشيرة إلى التنظيم الكبير الذي بذلته بلدية بيت لحم مع شركائها، للوصول إلى يوم يليق بمستوى مدينة بيت لحم، كما إستذكرت بابون شعار الميلاد للعام 2016 -2017 وهو

( الرحمة هي روح عيد الميلاد )، مؤكدة أن فلسطين والعالم بحاجة إلى الرحمة الحقيقية، وخاصة في ظل غياب العدالة وإنتشار الإرهاب. وأشارت بابون أن العيد لهذا العام حمل هدية إلى أهالي فلسطين وخاصة بعد تبني مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة قرارا بإدانة الاستيطان.

كما ونظمت بلدية بيت لحم أمسية ميلادية بدأت عند تمام الساعة السادسة مساءً في ساحة المهد حيث ضمت جوقة تشيما توزا من ايطاليا، و فرقة ليالي الطرب التي قدمت عرضا حمل عنوان ( بشرى من السماء )، وجوقة كلية بيت لحم للكتاب المقدس، وجوقة الكنيسة المعمدانية من القدس، وعرضا إيقاعيا من فرقة كشافة تيراسنطا.

هذا وترأس غبطة المدبر الرسولي قداساً عند منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا الرعوية بحضور الرئيس محمود عباس وبابون وعدد من الشخصيات الإعتبارية والحاضرين من داخل وخارج فلسطين ورجال الدين المسيحيين.