الخليل/PNN – وصف رجل الاعمال الفلسطيني طارق النتشة قرار مجلس الأمن القاضي بإدانة الاستيطان بأنه “إنتصار سياسي جديد” يُسجل للدبلوماسية الفلسطينية، مشيراً إلى أنه يعكس حنكة سياسية غير مسبوقة يتحلى بها رأس هرم الشرعية الفلسطينية.

وأضاف النتشة:” عكس القرار أيضا موقفا واضحا وصريحا لدول حرة أيقنت أن فلسطين للفلسطينيين ولا مكان للمحتلين في داخلها”، معرباً عن شكره وتقديره للدول التي تقدمت بمشروع القرار ضد الاستيطان للتصويت عليه وهي فنزويلا ماليزيا السنغال نيوزيلاندا، قائلاً :”سجلتم أسمائكم ومواقفكم في لوحة العز والفخار”.

يُذكر أن 14 دولة عضواً من أصل 15 صوتت لصالح إدانة الاستيطان ووقفه في الضفة والقدس في خطوة نادرة أدت لامتناع واشنطن عن التصويت وعدم استخدام حق النقض “الفيتو”.

النتشة: قرار مجلس الأمن إنتصار جديد يعكس حنكة سياسية غير مسبوقة للقيادة

وصف رجل الاعمال الفلسطيني طارق النتشة قرار مجلس الأمن القاضي بإدانة الاستيطان بأنه “إنتصار سياسي جديد” يُسجل للدبلوماسية الفلسطينية، مشيراً إلى أنه يعكس حنكة سياسية غير مسبوقة يتحلى بها رأس هرم الشرعية الفلسطينية.

وأضاف النتشة:” عكس القرار أيضا موقفا واضحا وصريحا لدول حرة أيقنت أن فلسطين للفلسطينيين ولا مكان للمحتلين في داخلها”، معرباً عن شكره وتقديره للدول التي تقدمت بمشروع القرار ضد الاستيطان للتصويت عليه وهي فنزويلا ماليزيا السنغال نيوزيلاندا، قائلاً :”سجلتم أسمائكم ومواقفكم في لوحة العز والفخار”.

يُذكر أن 14 دولة عضواً من أصل 15 صوتت لصالح إدانة الاستيطان ووقفه في الضفة والقدس في خطوة نادرة أدت لامتناع واشنطن عن التصويت وعدم استخدام حق النقض “الفيتو”.