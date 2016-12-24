الصالحي: القضية الأساسية والتحدي الأكبر، هو كيفية تحويل هذا القرار الى إجراءات فاعلة على الأرض

رام الله/PNN – دعا الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، إلى ضرورة استمرار الهجوم السياسي والدبلوماسي الفلسطيني، في الامم المتحدة ومختلف الهيئات الدولية، من أجل تنفيذ قرار وقف الاستيطان.

وشدد الصالحي في تصريحات صحفية له، اليوم السبت، على ضرورة تعزيز التعاون مع الدول الصديقة التي دعمت هذا القرار وتناصر الشعب الفلسطيني، وتحويل الجهد الدولي من أجل مقاطعة اسرائيل وتنفيذ ما تضمنه هذا القرار، وما سبق مما تضمنه قرار محكمة العدل الدولية بخصوص جدار “الفصل العنصري” الذي وضع بعض الآليات التنفيذية التي يمكن استحضارها من خلال الجمعية العامة أو من خلال مجلس الأمن الدولي.

وأكد الصالحي على أن مصادقة مجلس الأمن على هذا القرار، هو مكسب سياسي ودبلوماسي للشعب الفلسطيني، وهو خطوة هامة جداَ في إطار تعزيز الشرعية الدولية ضد الاستيطان والاحتلال، وهو قرار تم بدون “فيتو” امريكي وهذا شيء مهم، ولكن تبقى القضية الأساسية هو كيفية تحويل هذا القرار الى إجراءات فاعلة على الأرض، تحول دون استمرار الاحتلال والاستيطان، وهنا يكمن التحدي الأكبر أمام هذا القرار في مجلس الأمن.