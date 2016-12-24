الشرطة :مصرع شخصين وإصابة 129 في 154 حادث سير الاسبوع الماضي‎

رام الله/PNN – لقي شخصين مصرعهما واصيب 129 شخص بجراح في 154 حادث سير وقعت الاسبوع الماضي بالضفة الغربية.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن إدارة شرطة المرور سجلت 154 حادث سير نتج عنها مصرع شخصين واصابة 129 شخص وصفت اصابة 3 منهم بالخطيرة ووصف اصابة 15 شخص بالمتوسطة، فيما وصفت اصابة 111 شخص بالبسيطة.

وأشار البيان أن شرطة المرور فحصت الاسبوع الماضي 4131 مركبة وأنزلت عن الشارع 127 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة فيما حررت 1843 مخالفة مرورية، و حجزت 146 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 294 مركبة غير قانونية.