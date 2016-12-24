اعتقال شاب بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح خلال مواجهات في كفر قدوم

رام الله/PNN – اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الشاب عبد الرحمن موسى علي خلال مواجهات اندلعت بعد انطلاق مسيرة سلمية في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية

وذكر منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان قوات الاحتلال هاجمت الشبان المشاركين في المسيرة واعتقلت الشاب علي من خلال كمين واعتدت عليه بالضرب المبرح واقتادته الى جهة غير معلومة

وأفاد شاهد عيان ان الجنود لاحقوا الشاب علي بين حقول الزيتون واعتدى عليه احد الجنود بحجر وشوهدت الدماء وهي تسيل من راسه اثناء اقتياده مكبل اليدين.

يذكر ان اهالي كفر قدوم بداوا بمسيرتهم الاضافية ليوم السبت منذ حوالي سنتين ردا على سلسلة عقوبات جماعية مارستها قوات الاحتلال ضد اهالي كفر قدوم.