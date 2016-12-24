الأسطل: قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان خطوة هامة على طريق تحرير فلسطين وقيام الدولة

غزة/PNN – أكد الرئيس العام للمجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطين الشيخ ياسين الأسطل، أن قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان خطوة هامة وضرورية على طريق تحرير فلسطين وقيام الدولة الفلسطينية.

وقال الشيخ الأسطل في تدوينه نشرها على صفحة الفيس بوك:”إن قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان خطوة هامة وضرورية على طريق تحرير فلسطين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إذ يتضمن نزع الشرعية عن المستوطنات والاستيطان مما يوجب على الاحتلال تفكيك المستوطنات القائمة وتجميد الاستيطان بل إيقافه نهائياً”.

وأضاف:”إننا نشكر كل من ساهم ويساهم في مناصرة حقوقنا في هذا المجال من الدول العربية الشقيقة وعلى رأسها مصر والدول الصديقة كذلك، ولاسيما مجلس الأمن بمن فيهم الأعضاء غير الدائمين على جهودهم في استصدار القرار الأممي الداعم لحقنا في أرضنا رغم أنف الاحتلال”.

وأردف الشيخ الأسطل:”المطلوب منا نحن الفلسطينيين وبالتعاون مع المناصرين لحقنا من العرب والعالم الاستمرار في السعي من خلال العلاقات المتميزة التي تربطنا مع المنظمات والمؤسسات المسئولة ذات العلاقة والاختصاص حسبما تكفله الشرعية الدولية لاتخاذ ما يلزم لتحويل القرار إلى واقع عملي على الأرض وصولاً إلى إعادة الحقوق السليبة إلى شعبنا الفلسطيني وتتويج ذلك بإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف”.