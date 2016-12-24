كنائس المحافظة ومؤسساتها يكرمون المحافظ غنام ويسلمونها نص العهدة العمرية

رام الله/PNN – كرمت مؤسسات وكنائس محافظة رام الله والبيرة محافظ المحافظة د.ليلى غنام تقديرا لعطائها على كافة الاصعدة، ومشاركاتها الدائمة مع كافة قطاعات شعبنا بكافة المناسبات وتجسيدا للروح الوطنية التي تجسدها، حيث ثم تسليمها درعا باسمهم جميعا اضافة الى النص الاصلي للعهدة العمرية.

جاء ذلك قبيل مشاركة المحافظ مساء اليوم بالمسيرة الكشفية التي انطلقت من النادي الارثودوكسي وصولا لدير اللاتين بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بحضور مجلس كنائس المحافظة ورجال دين ورئيس بلدية رام الله موسى حديد وقائد المنطقة وممثلو البلديات والغرفة التجارية واقليم حركة فتح في المحافظة ورئيس النادي الارثودوكسي هاني الحصري.

وهنأت المحافظ غنام ابناء شعبنا بحلول الاعياد، متمنية ان يعيدها الله علينا وقد تحرر اسرانا وقد استعيدت كامل حقوقنا، لافتة ان اعيادنا في فلسطين اعيادا وطنية يحتفل بها كافة ابناء شعبنا للتأكيد على الوحدة الفلسطينية والتكامل بين الاديان على ارض المحبة والسلام.

وقالت غنام أن الوطن يحتفل بالأعياد وفي قلبه غصه كبيرة نتيجة الدماء التي تسفك بدم بارد على يد الاحتلال، مشيرة أن الفرح هو تحدي لمحاولات المحتل بث الالم واليأس في نفس ابناء شعبنا، مترحمة على كافة الشهداء الاعظم منا جميعا، ومؤكدة أنهم وأسرهم عنوان دائم لكافة قطاعات ابناء شعبنا.

وقد احتفلت المحافظة وتفاعل الجميع بالعرض الكشفي حيث عايدت المحافظ المواطنين والمارة ضمن اجواء متميزة.

وتحدث رئيس بلدية رام الله موسى حديد مشيدا بعطوغة المحافظ التي تعطي كامل وقتها وجهدها لصالح المواطن، مرحبا بالتكامل بين كافة المؤسسات لصالح ابناء شعبنا.

وقد اعلن مجلس كنائس المحافظة عن استقبال المهنئين بعيد الميلاد المجيد غدا الاحد في كنيسة دير اللاتين من الساعة 12:30 وحتى الساعة 1:30 ظهرا.