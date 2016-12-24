قرعة صعبة لبرشلونة وريال مدريد بكأس الملك

أسفرت قرعة دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا بكرة القدم والتي أقيمت الجمعة عن مواجهات ساخنة، أبرزها مواجهة حامل اللقب برشلونة لنظيره أتلتيك بيلباو، وأيضاً سيواجه وصيف بطل النسخة الماضية إشبيلية نظيره ريال مدريد.

وستجرى مباريات ذهاب دور الـ 16 يوم الرابع من يناير المقبل، في حين أن الإياب سيجرى يوم 11 من نفس الشهر.

وسيواجه ريال مدريد نظيره إشبيلية في واحدة من أبرز المواجهات، وسيلتقي الفريقان 3 مرات في ظرف 10 أيام، حيث سيتواجه رجال زيدان وسامباولي في “الليجا” بتاريخ 15 يناير لحساب الجولة 18.

وتعتبر مباراة اتلتيك بيلباو وبرشلونة من المواجهات الساخنة، خصوصاً أنها تجمع بين الفريقين الأكثر تتويجاً بكأس الملك، حيث سبق لبرشلونة أن رفع كأس البطولة 28 مرة، فيما توج اتلتيك بيلباو 23 مرة.

ولم ترحم القرعة فياريال، وفالنسيا، حيث سيلتقي الأول مع ريال سوسييداد، والثاني مع سيلتا فيجو، وسيلعب لاس بالماس مع أتلتيكو مدريد، وألكركون مع قرطبة، وكذلك ديبورتيفو لاكورونيا مع ألافيس، وأوساسونا مع إيبار.