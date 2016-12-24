نتنياهو :قرار مجلس الامن مرفوض ومع الوقت سيلغى كما الغي قرار اعتبار الصهيونية حركة عنصرية

القدس/PNN – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل قرار مجلس الامن مرفوض ومع الوقت سيلغى كما الغي قرار اعتبار الصهيونية حركة عنصرية, وسنلغيه بالثبات على سياستنا دون تراجع وقال ان حكومته تتطلع قدمًا للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء تداعيات قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين الاستيطان.

يذكر أن مجلس الأمن صوت في وقت سابق من الجمعة لصالح مشروع قرار يعتبر تاريخيًّا يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف نتنياهو، في بيان لـمكتبه، أن إسرائيل ترفض كليا القرار المعادي لها ولن تخضع له، وإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعاونت مع القرار ضد إسرائيل.

وصوت لصالح القرار 14 دولة فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق الفيتو ضد المشروع.

وجاء التصويت بمبادرة من أربع دول هي نيوزيلندا وماليزيا والسنغال وفنزويلا، وتناول مشروع قرار كانت اقترحته مصر الخميس الماضي قبل أن تتراجع.

وقال السفير الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية داني دانون، إن بلاده توقعت أن تلجأ واشنطن إلى الفيتو “ضد هذا القرار المشين”، وفق وصفه.

وأضاف: “أنا واثق بأن الإدارة الأمريكية الجديدة والأمين العام الجديد (للأمم المتحدة) سيبدآن مرحلة جديدة على صعيد العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل”.