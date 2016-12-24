نتنياهو يقرر وقف تمويل 5 جهات دولية أيدت قرار مجلس الأمن

القدس/PNN – قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقف تمويل خمسة جهات دولية أيدت قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلن نتنياهو في خطاب له مساء اليوم السبت، عن وقف تقديم التمويل لخمس جهات أممية تابعة للأمم المتحدة بقيمة 30 مليون شيكل لسبب تأييدها لقرار مجلس الأمن.

وقال إن “تلك الجهات عملت ضدنا، وهناك دوماً ثمناً اقتصادياً لمن يعمل ضد إسرائيل”.

وأكد أن “إسرائيل ترفض كلياً قرار مجلس الأمن”، مشيراً إلى أن القرار سيأخذ وقت طويل لكن في نهاية المطاف سيتم إلغاؤه.

وأضاف، “قرار مجلس الأمن مخزي، ولكننا سنتغلف عليه، فمن السخافة أن يقال بأن الربع اليهودي والحرم الإبراهيمي أراضٍ محتلة”.

ولفت نتنياهو إلى أن “قرار مجلس الأمن بمثابة محاولة لن تتكلل بالنجاح لفرض شروط على إسرائيل من أجل الحل النهائي مع الفلسطينيين”.

وكان مجلس الأمن الدولي صوت باجماع، أمس الجمعة، على قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.