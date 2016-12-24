بانيت يدعو حكومة الاحتلال الى ضم الكتل الاستيطانية الكبيرة للقدس

القدس/PNN – قال رئيس حزب “البيت اليهودي” نفتالي بينت في رده على قرار مجلس الأمن أمس الجمعة بإدانة المستوطنات: “علينا ان ننتقل من الانسحابات لفرض السيادة الاسرائيلية، فآلاف الإرهابين في انحاء العالم يتطلعون لقرار مجلس الامن، ويعتبرونه اشارة و رمز للتجند للعمل ضد اسرائيل”.

و أضاف بينت قائلاً: “إن قرار مجلس الأمن نتيجة مباشرة لاتفاق اوسلو، والتنازلات التي كانت ضمنه، فاتفاق اوسلو يعني اقامة دولة فلسطينية في قلب اسرائيل”.

و قال “إن حكم اتفاقيات اوسلو القائها في مزبلة التاريخ مثل الاتفاقيات التي سبقتها”.

و وفقاً لأقواله، إن على “اسرائيل” أن تتوقف عن المشي على طريق سكة الحديد الانتحارية لاقامة دولة فلسطينية، والبدء بفرض السيادة الاسرائيلية على “معاليه ادوميم”، والاغوار وعوفرا وكل منطقة سي باسرع وقت ممكن.