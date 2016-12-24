ايلي يشاي يطالب نتنياهو بضم الضفة الغربية فوراً

القدس/PNN – طالب ايلي يشاي رئيس حزب “ياخد” الاسرائيلي، حكومة الاحتلال الاسرائيلي بعقد جلسة طارئة لتقرير ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة لـ “إسرائيل”.

جاءت تصريحات يشاي في أعقاب قرار مجلس الأمن بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال يشاي، إن “سكرتير الأمم المتحدة بان كي مون، اعترف بأن الأمم المتحدة غير عادلة حيال إسرائيل، فالأمم المتحدة صادقت علي قرار خاطئ وهو قرار غلوستون الذي عارضته بشدة، حتى عاد كي مون وتراجع عن القرار، ولكن الآن لا يجب الانتظار بأن يتراجع مجلس الأمن عن القرار حيال المستوطنات”.

وأكد يشاي على “ضرورة أن يتم البناء الاستيطاني في كامل الضفة الغربية وشرقي القدس دون تقييد، لنقل رسالة لمجلس الأمن والسلطة الفلسطينية مفادها أن إسرائيل هي من تتخذ القرار”.