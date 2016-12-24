أبو ليلى:القرار الاممي حول الاستيطان نصر تاريخي تحقق بفضل التضامن الدولي مع شعبنا

رام الله/PNN – قال النائب قيس عبد الكريم “أبو ليلى” نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن القرار الاممي الجديد المتعلق بالاستيطان يكشف حقيقة الإجماع الدولي على أن السياسة التوسعية الاستيطانية هي سياسة مرفوضة دوليا ومدان هوانها تشكل مخالفة للقانون الدولي وهي أيضا جريمة حرب .

وأضاف النائب أبو ليلى في تصريح صحفي ” منذ أن بدأت ما تسمى عملية السلام في مطلع تسعينات القرن الماضي ، هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها مجلس الأمن قرارا يدين الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وخاصة ممارسات التوسع الاستيطاني ويؤكد على عدم شرعيتها ويدعو الى وقفها وقفا تاما ، ويعتبرها عقبة في طريق الوصول إلى حل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية .

وأضاف النائب أبو ليلى ” هذا النصر التاريخي تحقق بفضل التضامن الدولي مع شعبنا الذي تجاوز التردد الذي اتسمت به ولا تزال تتسم به بعض المواقف العربية ، في ظل الوضع الدولي الراهن ، واثبت ان تضامن شعوب العالم ودوله المحبة للحرية والسلام الحقيقي مع الشعب الفلسطيني كفيل بان ياتي في المجتمع الدولي الى النقطة التي ينبغي ان يتقدم نحوها ، وهو التدخل من اجل وضع حد للسياسة الاسرائيلية القائمة على بسط نفوذها وسيطرتها على كل الارض الفلسطينية من البحر الى النهر .

وتابع ” ما اعلن عنه المندوب الاسرائيلي في الامم المتحدة بادعاء ان شرق القدس والضفة الفلسطينية اراض اسرائيلية ومن حقهم مواصلة البناء الاستيطاني بها يكشف حقيقة الموقف الاسرائيلي الذي يتحدث لفظيا عن حل الدولتين لكنه في الواقع يريد ان يقوض كل امكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة وان يفرض الهيمنة الاسرائيلية على الارض الفلسطينية بكاملها .

وثمن النائب ابو ليلى الجهود الدبلوماسية الفلسطينية ، مشددا على العمل على البناء على هذا القرار من اجل مواصلة انتهاج سياسة فلسطينية هجومية تقوم على نقل المجتمع الدولي نقلة اخرى نحو اتخاذ الاجراءات الضرورية من اجل ضمان امتثال اسرائيل للارادة الدولية كما نص عليه مشروع القرار ، وكذلك ضمان انسجامه مع مواقف الاجماع الوطني الفلسطيني كما حددها المجلس المركزي الفلسطيني الداعي الى اعادة النظر في كافة الاتفاقيات المجحفة التي فرضها اتفاق اوسلو على شعبنا .