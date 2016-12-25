ترامب يتعهد مجددا بنقل سفارة بلاده للقدس

رام الله/PNN- كشف مصدر مطلع في الحزب الجمهوري الأميركي عن أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تعهد مجددا بتسريع خطوات نقل سفارة بلاده لدى “اسرائيل” من تل أبيب إلى القدس المحتلة، ردا على القرار الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي.

وقال المصدر لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية ان الرئيس المنتخب عبر لمقربين منه عن عزمه على القيام بزيارة رئاسية للمدينة المقدسة العام المقبل باعتبارها “عاصمة إسرائيل”.

وأضاف ان ترامب أعرب عن غضبه الشديد من صدور القرار المذكور، بعد أن كان واثقا من أنه قد أجهضه من خلال إقناع مصر بتأجيل طرحه للتصويت عليه في مجلس الأمن الدولي إلى ما بعد رحيل إدارة باراك أوباما في الشهر المقبل.

وقال ترامب في تغريدة له على شبكة تويتر ان تبني القرار الاممي يجعل التفاوض من اجل السلام أصعب بكثير، معربا مع ذلك عن أمله في ان يتسنى الأمر في نهاية المطاف.