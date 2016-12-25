للمحافظة على الذاكرة عليكم بأكل البروكلي والبيض

وجدت دراسة جديدة بأن الأشخاص الذين يتناولون البروكلي والسبانخ وصفار البيض قد يتمتعون بذاكرة قوية خلال مرحلة الشيخوخة.

حيث أوضح الباحثون القائمون على الدراسة بأن وجود نسبة عالية من اللوتين (Lutein) لدى البالغين يساعدهم على تذكر المعلومات والمهارات التي كانوا قد إكتسبوها منذ سنوات عديدة. وتتركز هذه المادة في المنطقة المسؤولة عن الذاكرة في الدماغ.

هذا وقد قام الباحثون من جامعة الينوي (University of Illinois) بإجراء الإختبار على 122 شخص بالغ تتراوح أعمارهم ما بين 65 – 75 لبحث ذكائهم المتبلور. وتم أخذ عينات دم لقياس مستوى اللوتين بالدم وإخضاعهم لفحص بالرنين المغناطيسي لتحليل المنطقة المسؤولة عن تخزين المعلومات.

ووجد الباحثون بأن الأشخاص الذين يمتلكون مستويات عالية من اللوتين في الدم تكون لديهم الذاكرة أقوى.

وكان مدير البحث آرون باربي (Aron Barbey) قد قال بأنه بالإمكان الإفتراض بأن اللوتين الموجود ببعض الأغذية يؤثر بشكل كبير على بنية الدماغ. ويمكن أن يكون له دور قوي في منع الإلتهابات في الخلايا أيضاً.

هذا وكانت قد كشفت دراسات علمية مختلفة أن مادة اللوتين تساعد أيضاً في تحسين النظر وحماية الأشخاص من الإصابة بالتنكس البقعيّ المتعلق بالجيل Age – related Macular Degeneration وهو المسبب الرئيسي للعمى بين كبار السن.

ليس هذا وحسب، بل يعتقد الباحثون أن مادة اللوتين من شأنها أن تقلل من ظهور التجاعيد وبالتالي الحفاظ على البشرة شابة لوقت أطول.

وأكد الباحثون أن تناول هذه الخضراوات التي تحتوي على مادة اللوتين سوف ينعكس سلباً على الصحة بصورة ملحوظة.