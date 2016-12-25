منتخبنا للشابات يودع التصفيات الآسيوية بعد خسارته الثالثة أمام قيرغستان

يانجون/PNN- ودع منتخبنا الوطني للشابات التصفيات الأسيوية تحت 19عاماً التي تستضيفها ماينمار، بعد خسارته أمام نظيره منتخب قيرغستان بسداسية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت، على إستاد ثوانا في يانجون، حيث يرعى منتخبنا بنك فلسطين راعي الكرة المسوية الفلسطينية.

وكان منتخب قيرغستان قد فرض سيطرته على مجريات اللقاء، واعتمد على الهجوم الضاغط الذي أسفر عن تسجيل هدفيين في الدقيقة 15 و45، ولم يستطع منتخبنا استغلال الهجمات المرتدة المتاحة، لينتهي بذلك الشوط الأول بتقدم قيرغستان بهدفين نظيفين.

ولم يتغير الحال في الشوط الثاني على منتخبنا الوطني، حيث عانى بشكل واضح على مستوى اللياقة البدنية، فضلاً عن عدم الانسجام بين اللاعبات داخل أرضية الميدان كما تحملت الحارسة رزان قزحة الضغط الذي شكل عليها من قبل الفريق الخصم، وتألقت بالتصدي للعديد من الكرات، وسط غياب واضح للترابط بين خطوط اللعب الثلاثة.

وكانت قزحة قد تصدت لركلة جزاء، عاودت الحكم احتسابها مرةً أخرى، وأسفرت عن تسجيل الهدف الثالث لمنتخب قرغستان، وانهارت الخط الدفاعي لمنتخبنا بعد ذلك، لينجح الفريق القيرغستاني بتسجيل ثلاثة أهداف أخرى، لينتهي اللقاء بسداسية نظيفة لصالح المنتخب القيرغستاني.