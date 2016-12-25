كيف تتخلصين من الصداع الشديد في دقيقتين فقط!

لا يوجد شيء أسوأ من ألم الصداع والذي يستولي تماماً على كامل تفكيرك وقدراتك ليشلها ويغيبها ويجعل المصاب في حالة ألم هستيرية لا يمكن احتمالها.

إلا أن محاولة جديدة تحدث عنها الكثيرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً يوتيوب. إنها بالطبع ليست تقنية طبية ولكنها أظهرت نتائج جيدة جداً على صعيد تخفيف الألم بشكل كبير ولذلك يمكن للمصابين بالصداع أن يقوموا بتطبيقها ليحكموا بأنفسهم.

أولاً قومي بإغلاق عينيك، ثم اسألي نفسك سلسلة من ثلاثة أسئلة:

1- أين هو الصداع الأكثر إيلاما؟

2- ما هو لونه؟

3- ما هو شكله؟

ثم أجيبي على هذه الأسئلة بصوتٍ عالٍ.

كرري هذه العملية أربع مرات.

قد يتساءل البعض ربما كيف لذلك أن يوقف ألم الصداع؟

نعم إنها مجرد خدعة لتحويل تركيزك بعيداً عن الألم، والتخفيف من التوتر في منطقة الوجه والرأس والعنق.

إذا كان الصداع شديداً احرصي على تطبيق هذه الطريقة لمدة سبع دقائق و ستكون أكثر فعالية. الأمر يستحق المحاولة.