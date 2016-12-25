الاحتلال بصدد المصادقة على 5600 مسكن بمستوطنات القدس

القدس/PNN- توقع مسؤولون إسرائيليون في القدس المصادقة على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات في القدس المحتلة، خلال الأسبوعين المقبلين، بزعم الرد على قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان ومطالبة إسرائيل بوقفه، حسبما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” اليوم، الأحد.

وبحسب الصحيفة، فإن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس ستصادق يوم الأربعاء المقبل على بناء 2600 وحدة سكنية في مستوطنة “غيلو”، إضافة إلى المصادقة على بناء 2600 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة “غفعات همتوس” قرب بيت صفافا بجنوب القدس و400 وحدة سكنية في مستوطنة “رمات شلومو” بشمال القدس، وأن العدد الإجمالي للوحدات السكنية بمستوطنات القدس التي يتوقع المصادقة عليها قريبا يصل إلى 5600 وحدة سكنية.

وقال القائم بأعمال رئيس بلدية القدس ورئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية، مئير ترجمان، إنه “لست منفعلا من الأمم المتحدة أو أي جهة أخرى تحاول أن تُملي علينا ما ينبغي فعله في القدس. وآمل أن تدفع حكومة الاحتلال والإدارة الجديدة في الولايات المتحدة باتجاه تلبية النقص الحاصل خلال سنوات إدارة أوباما” بادعاء أن الإدارة الأميركية الحالية منعت البناء في مستوطنات القدس.

وإلى جانب رد الفعل الغاضب الذي عبر عنه نتنياهو في أعقاب تبني مجلس الأمن للقرار بوقف الاستيطان، توالت ردود فعل أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف، الذين أجمعوا على الدعوة إلى ضم مناطق في الضفة المحتلة المحتلة إلى الكيان.

وطالب أعضاء كنيست بشكل خاص ضم مستوطنة “معاليه أدوميم”، الواقعة شرقي القدس المحتلة، إلى الكيان، وهو اقتراح يجري طرحه منذ سنوات.

كذلك اعتبر أعضاء الكنيست من الائتلاف أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، خان الاحتلال بسبب امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار مجلس الأمن وعدم استخدام الفيتو.