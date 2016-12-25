بينت: سأعرض على الكنيست ضم معاليه ادوميم لاسرائيل

رام الله/PNN- قال وزير التعليم الاسرائيلي، نفتالي بينت بأنه سيعد مشروع قرار للرد على قرار مجلس الامن الذي ادان المستوطنات.

وقال بينت للقناة الثانية العبرية: “سأعد مشروع قرار لعرضه على الكنيست لضم مستوطنة معاليه ادوميم لاسرائيل، وفرض السيادة الاسرائيلية عليها”.

وحسب اقواله: “لم اصدق بان الرئيس باراك اوباما سيفعل ذلك ويمتنع عن التصويت ولا يستخدم حق النقض الفيتو ضد القرار فما قام به اوباما بمثابة تحايل علينا، فقرار مجلس الامن ضد المستوطنات صدر قبل منذ عام 67 عشرات القرارات فهذا القرار ليس بالجديد”.

و أضاف أن التصريحات حول اقامة دولة فلسطينية وانسحابات اسرائيلية من الضفة الغربية كما يتحدث اليسار الاسرائيلي: “لقد جربنا وانسحبنا من غزة وتلقينا بدلا من ذلك صواريخ وانفاق وادانات من الامم المتحدة، فقد ان الاوان لنقوم باجراءات لفرض السيادة الاسرائيلية على منطقة سي في الضفه الغربية”، كما قال.