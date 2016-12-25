توقعات الابراج اليوم الاحد 25-12-2016:

الحمل

أصحاب برج الحمل حظك لليوم:المرأة من برج الحمل مهنياً:تشعري بالتعب و الإرهاق اليوم بسبب إنشغالك وتشتتك في عدة أمور عاطفياً:تعرفي اليوم علاقة عاطفية جديدة وتعيشي معها أوقات سعيدة.الرجل من برج الحمل:مهنياً:فكر اليوم جيداً ولا تتعجل بأي قرار تتخذه عاطفياً:لا تكن كثير العتاب وإلا أبعدت الحبيب عنك.

الثور

أصحاب برج الثور حظك لليوم:المرأة من برج الثور مهنياً:الكثير من الأمور المعلقة اليوم لا تستطيعين أن تتخذي قرارت بشأنها عاطفياً:لا تخسري قلب الحبيب بسبب اك.الرجل من برج الثور:مهنياً:تشعر بالقوة ولديك القدرة على تنفيذ كل مهامك عاطفياً:الأوضاع هادئة مع الحبيب و الأمور تسير كما تريد.

الجوزاء

أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم:المرأة من برج الجوزاء مهنياً:تعيدي النظر في الكثير من القرارت التى سبق وأن اتخذتها عاطفياً:تشعر أن الحبيب يتهرب منك فلم لا تصارحيه بشعورك.الرجل من برج الجوزاء:مهنياً:العمل يهمك أكثر من أي شئ سابق اليوم وتركز على إنجاز الكثير من المهام عاطفياً:لا تفقد أعصابك أمام الحبيب وتحلى بالصبر.

السرطان

أصحاب برج السرطان حظك لليوم:المرأة من برج السرطان مهنياً:كوني حريصة على إنهاء مستحقاتك بوقتها و تسديد الرسوم عاطفياً:تشعري بالخوف وتنتابك بعض اك تجاه الحبيب.الرجل من برج السرطان:مهنياً:قد تعاكسك بعض الأعمال اليوم ولكنك تستطيع الخروج من هذه الأزمة عاطفياً:تنهي خلافك مع الحبيب وتتوصل معه الى إتفاق.

الأسد

أصحاب برج الأسد حظك لليوم:المرأة من برج الأسد مهنياً:أحدهم يحاول أن يستفزك في العمل لا تعطيه هذه الفرصة أو المجال عاطفياً:الحبيب يدعمك في كل قرار تتخذينه مما يقربك منه أكثر.الرجل من برج الأسد:مهنياً:تهتم بالكثير من المسائل و القضايا المادية العالقة عاطفياً:عليك الحذر من علاقاتك مع الحبيب فقد يحدث سوء تفاهم بينكم.

العذراء

أصحاب برج العذراء حظك لليوم:المرأة من برج العذراء مهنياً:الكثير من الفرص الإستثنائية التى تتاح لك اليوم حاولي أن تستغليها عاطفياً:تصادفي اليوم شخص تشعري أنه إستثنائي و يجذبك .الرجل من برج العذراء:مهنياً:يوم مصيري في حياتك ولديك الكثير من القرارات المصيرية عاطفياً:لا تبقى صامتاً عليك أن تبادر وتخبر الحبيب بما تشعر.

الميزان

أصحاب برج الميزان حظك لليوم:المرأة من برج الميزان مهنياً:تبدبن تائه اليوم ولا تعرفي كيف تعطين إجابات حاسمة عاطفياً:لا تشتتي نفسك بأكثر من علاقة عاطفية.الرجل من برج الميزان:مهنياً:عليك أن تكون أكثر دقة في تولي وتنفيذ مهامك في العمل عاطفياً:تسود الأجواء الرومانسية بينك وبين الحبيب وتتقرب منه.

العقرب

أصحاب برج العقرب حظك لليوم:المرأة من برج العقرب مهنياً:تعقدي اليوم الكثير من اللقاءات و الإجتماعات الضرورية في مجال عملك عاطفياً:لا تدعي إنشغالك في العمل يبعدك عن الحبيب.الرجل من برج العقرب:مهنياً:تبدو عصبياً ومتوتراً اليوم والأمور تخرج عن سيطرتك عاطفياً:لا تعطي الحبيب وعود لا تستطيع الإلتزام بها.

القوس

أصحاب برج القوس حظك لليوم:المرأة من برج القوس مهنياً:تستعيدي حيويتك وتظهري الكثير من القدرات التى تتمتعين بها عاطفياً:عليكي أن تجدي حلول سريعة لمشاكلك مع الحبيب.الرجل من برج القوس:مهنياً:الوضع المادي والمصاريف تشغل بالك وتفكر بها كثيراً عاطفياً:تقرب من الحبيب أكثر وتبادل معه وجهات النظر المختلفة.

الجدي

أصحاب برج الجدي حظك لليوم:المرأة من برج الجدي مهنياً:تشعري أن اليوم ممل وأنك تمارسي نفس الأعمال المعتاده كل يوم عاطفياً:لا تدعي الغيرة واك تسيطر عليك وابتعدي عن هذا التفكير.الرجل من برج الجدي:مهنياً:تشعر براحة نفسية واستقرار داخل عملك عاطفياً:تخرج للترفيه عن نفسك اليوم برفقة الحبيب.

الدلو

أصحاب برج الدلو حظك لليوم:المرأة من برج الدلو مهنياً:التزمي حدودك ولا تتدخلي في شؤون الآخرين كي لا تقعي في مشاكل عاطفياً:لماذا تتفادي الحديث مع الحبيب إن كانت هناك مشكلة عليكي أن تواجهيه بها.الرجل من برج الدلو:مهنياً:تؤجل الكثير من المشاريع بسبب الأوضاع المادية عاطفياً:أنت متعلق بالحبيب ولا يمكن أن تستغني عنه.

الحوت

أصحاب برج الحوت حظك لليوم:المرأة من برج الحوت مهنياً:تتراكم لديك الأعمال اليوم ولا تعرفي من أين تبدئي عاطفياً:يجب أن تكون العلاقة بينك وبين الحبيب مبنية على الصراحة أكثر.الرجل من برج الحوت:مهنياً:كن جريئاً واطرح أفكارك ولا تخشى النقاش مع الآخرين عاطفياً:تشعر أن الأمور معقده بينك وبين الحبيب وتبحث عن حلول.