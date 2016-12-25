أسير من جنين يدخل عامه العاشر في سجون الاحتلال 3 ساعات مضت أسرى 73 زيارة إقـــرا أيـضـا ... الاحتلال يمنع أسيرة محررة من مخيم جنين من السفر للعلاج 7 ساعات مضت محكمة إسرائيلية تصدر حكما بسجن الأسيرة المقدسية شروق دويّات مدة 16 عاما 10 ساعات مضت جنين/PNN –دخل الأسير محمود أحمد ياسين (30 عاما) من جنين، اليوم الأحد، عامه العاشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ويذكر أن الأسير ياسين معتقل منذ عام 2006 ومحكوم بالسجن لمدة 16 عاما. 2016-12-25 محمد مصباح شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest