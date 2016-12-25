أسير من جنين يدخل عامه العاشر في سجون الاحتلال

جنين/PNN –دخل الأسير محمود أحمد ياسين (30 عاما) من جنين، اليوم الأحد، عامه العاشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويذكر أن الأسير ياسين معتقل منذ عام 2006 ومحكوم بالسجن لمدة 16 عاما.