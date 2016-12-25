الشخصيات المستقلة تناقش موازنة السلطة المالية لتعزيز الشفافية

رام الله/PNN-ناقش تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير ورئيس تجمع الشخصيات المستقلة في اللقاء التحليلي لموازنة السلطة النصف سنوي والذي نظمه الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية. ومطالبة حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمدالله بضرورة العمل على اطلاق البوابة الموحدة للمساعدات النقدية والتي يستفيد منها اكثر من 120 الف اسرة.

واكد الخبير الاقتصادي الدكتور غازي مصلح عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية على مبدا تعزيز المشاركة المجتمعية في إدارة المال العام للوقوف على منهجية اعداد الموازنات وابعادها الاقتصادية والاجتماعية. واهمية تنسيق المساعدات ومنع الازدواجية وتحقيق العدالة في التوزيع لمواجهة الصعوبات والتحديات المالية الصعبة.

وطالب الاستاذ عيسى العملة عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية الإسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة وانهاء الإنقسام الذي يعيق مسيرة التنمية وعلي جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي الارتقاء الى اعلى درجة من التلاحم والتكاتف وانهاء الإنقسام لمواحهة هذه التحديات ومواصلة بناء الوطن ومؤسساته لبناء الدولة الفلسطينيةالمستقلة و عاصمتها القدس الشريف.