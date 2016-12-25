وزير خارجية إيطاليا يمضي ليلة الميلاد في بيت لحم

روما/PNN – أمضى وزير الشؤون الخارجية الإيطالية، انجلينو ألفانو، ليلة عيد الميلاد في كنيسة المهد ببيت لحم.

وقال ألفانو، اليوم الأحد، “أمضيت عيد الميلاد في بيت لحم مع أطفالي وعائلتي ولم أكن هناك كوزير، ولكن كمواطن عادي، وأردت أن أكون في المكان (كنيسة المهد) الذي منه بدأ كل شيء”.

وأضاف “أملي أن يمنح عيد الميلاد ويعطي الأمل”، مشيرا إلى أن “الأماكن المقدسة تذكرنا بأن لا شيء مثل السلام والأمن والحرية، وهذه الأماكن المقدسة تذكرنا أنه يجب علينا أن نبني كل شيء من جديد”.

وأكد ألفانو أن “عيد الميلاد هو عيد الأمل والمحبة والسلام، ويجب علينا أن نعتني ونهتم بكل هذا”.