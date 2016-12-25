نتنياهو يستدعي السفير الأمريكي لدى (إسرائيل)

القدس/PNN – استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد السفير الأمريكي لدى الكيان الإسرائيلي يدان شابيرو بحسب ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وذكرت الإذاعة أن سبب استدعاء شابيرو هو أن يقدم لنتنياهو ايضاحات حول امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على مشروع القرار ضد المستوطنات في مجلس الأمن الدولي مما افسح المجال امام اعتماده.

وأضافت الإذاعة أن وزارة الخارجية استدعت سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي المعتمدين لدى الكيان ما عدا الولايات المتحدة لتوبيخهم على مواقف دولهم الداعم لهذا القرار.

وتبنى مجلس الأمن أول أمس الجمعة قرارا ضد الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه بأغلبية 14 صوتا فيما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.