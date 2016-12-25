مطعم صيني يقدم الطعام على شكل وجه الزبون

أعلنت شركة “بايدو” الصينية، عن تعاونها مع مطاعم كنتاكي في بكين، لتقدم ميزة الطلب عبر الوجه، في أحد المطاعم هناك، وفقًا لما جاء على موقع “تيك كرانش” التقني.

YOUTUBE.COM مطعم يطلب من زبائنه طلبا عجيبا مقابل استخدام الواي فاي مجانا وأوضح كنتاكي، أن التقنية الجديدة، تقدم للمستخدم مجموعة من الاقتراحات، بناءً على قراءة ملامح وجهه، وتحديد نوعه، وعمره، وحالته المزاجية، قبل أن يتم تحديد تفضيلاته للطعام، بحسب “إرم نيوز”.

وتم إضافة تقنية للنظام بحفظ وجوه المستخدمين وطلباتهم، بحيث أنه في المرة المقبلة، يقترح النظام عليهم نفس الطعام، أو وجبات مشابهة لما يفضلونه. يذكر أن “بايدو”، هي أحد عمالقة الصين في التكنولوجيا الحديثة، حيث إنها تعتبر “جوجل” الصين.

وأنشأ محرك البحث الصيني “بايدو” الصينيان روبن لي وإريك تشو، والذي انطلق يوم 18 يناير/ كانون الثاني 2000.

وهو المصنف رقم واحد في الصين والرابع عالمياً حسب عدد الزيارات حسب تصنيف أليكسا، حيث يمكن لهذا الموقع البحث في أكثر من 57 تصنيف مختلف.

المصدر: وكالات