“داعش” : حدث قريب سيهز الخليج العربي

بغداد/PNN – كشفت خطبة لـ”داعش” ألقيت، الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول، في أحد المساجد غرب الموصل في العراق عن “حدث قريب” في الخليج العربي.

وقال مصدر أمني عراقي، يوم السبت، إن الخطبة تميزت بطابع غاضب وتوعدت ما وصفته بـ”حاكم اسطنبول” بـ”مزيد من الدماء”، في إشارة الى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف المصدر: “خطيب من داعش تناول في صلاة الجمعة التي أقيمت في أحد المساجد غرب الموصل مواضيع مثيرة ولعل أبرزها الحديث عن قرار زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي بإيقاف الهجرة إلى الموصل منذ أكثر من عام وإلزام المهاجرين بالبقاء في بلدانهم وانتظار ساعة الواجب”، لافتا إلى أن “الخطيب تحدث أيضا عن قرب إعلان تأسيس 10 ولايات في الخليج العربي”.

وأشار إلى أن “الخطبة اعتبرت معركة الباب السورية بأنها ستكون جحيما على القوات التركية”.