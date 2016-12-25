أبو ليلى : الرد على قرار ليبرمان بتنفيذ قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني

رام الله/PNN – قال النائب قيس عبد الكريم “أبو ليلى” نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان قرار وزير جيش الاحتلال المتعلقة بوقف الاتصالات مع الجانب الفلسطيني باستثناء التنسيق الأمني ، يأتي في سياق الحالة الهستيرية التي تجتاح حكومة نتنياهو في أعقاب قرار الإجماع الدولي بمجلس الأمن بإدانة وتجريم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس .

وأضاف النائب أبو ليلى” هذه الحكومة تتصرف بعنجهية هستيرية غير مسبوقة ، وتحاول ن تجعل نفسها ليس فقط فوق القانون وإنما فوق العالم كله تتخذ هي العقوبات ضد الأمم المتحدة وضد كل العالم ، وهي بذلك تفتح الطريق للمرحلة القادمة التي ينبغي فيها المجتمع الدولي أن يفرض العقوبات عليها ليقوض نظام التميز العنصري الذي تبنيه في أرضنا المحتلة .

وأوضح النائب أبو ليلى أن المطلوب ألان خطوة أولى من جانبنا كفلسطينيين لتشجيع هذا التطور ، هي الرد على قرار وزير جيش الاحتلال المتطرف افيغدور ليبرمان بتنفيذ قرار المجلس3