مشعل:قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان خطوة مهمة وهي بمثابة رد اعتبار لشعبنا

رام الله/PNN – أكد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، اليوم الأحد، أن المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة تصنع وتهرب سلاحها وتُعد رجالها لمواجهة الاحتلال ولن تتخلى عن ذلك حتى تحقق أهدافها.

وقال مشعل: “نريد أرضنا بلا احتلال ونريد القدس كعاصمة ونريد من العالم أن يقف مع المقاومة الفلسطينية لأنها عادلة”.

وفي سياق آخر أشار مشعل إلى أن قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان خطوة مهمة ومؤثرة ونريد المزيد، لافتاً إلى أنها تمثل رد اعتبار لشعبنا، وتصويب لبعض السياسة الدولية والأمريكية.

وأضاف، “هموم الأمة من حولنا هي همومنا جميعًا، وجراح أهلنا في حلب والعراق هي جروحنا، ولكن نقول لهم لا تنسوا القضية الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي الذي يعد أساس المشاكل”.

يتبع…