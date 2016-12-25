اسرائيل تتخوف من مبادرة امريكية فرنسية خلال مؤتمر باريس قبل رحيل اوباما

بيت لحم / ترجمة خاصة PNN/ ذكرت صحيفة هارتس بان “اسرائيل” متخوفة من مبادرة امريكية فرنسية خلال مؤتمر باريس قبل رحيل اوباما خلال اجتماع وزراء الخارجية في باريس، والمقرر إجراؤه في 15 يناير القادم

وتخشى اسرائيل من ان الولايات المتحدة وفرنسا تبادر بطرح حلول للدفع بعملية بين الاسرائيلين والفلسطينين قبل رحيل إدارة أوباما وان يتم تحديده بفترة زمنية.

وبحسب الصحيفة ان مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى قال أنه خلال اجتماع لمجلس الوزراء المصغر “الكابينيت” اليوم الاحد، قدم وزراء اسرائليون توقعات تفيد بانه خلال مؤتمر باريس المقرر عقده في 15 يناير في باريس وستطرح خلاله مبادرة السلام الفرنسية، سيشهد سلسلة من القرارات لدفع عملية السلام وعلى الفور سيتم عرضها على مجلس الأمن للأمم المتحدة للتصويت وسيعتمدها قبل 20 يناير.