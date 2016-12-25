اسرائيل تتخوف من مبادرة امريكية فرنسية خلال مؤتمر باريس قبل رحيل اوباما

وتخشى اسرائيل من ان الولايات المتحدة وفرنسا تبادر بطرح حلول للدفع بعملية بين الاسرائيلين والفلسطينين قبل رحيل إدارة أوباما وان يتم تحديده بفترة زمنية.
وبحسب الصحيفة ان مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى قال أنه خلال اجتماع لمجلس الوزراء المصغر “الكابينيت” اليوم الاحد، قدم وزراء اسرائليون توقعات تفيد بانه خلال مؤتمر باريس المقرر عقده في 15 يناير في باريس وستطرح خلاله مبادرة السلام الفرنسية، سيشهد سلسلة من القرارات لدفع عملية السلام وعلى الفور سيتم عرضها على مجلس الأمن للأمم المتحدة للتصويت وسيعتمدها قبل 20 يناير.
إذ أصدر نتنياهو، اليوم الأحد، سلسلة تعليمات يعتبرها ردًا على القرار، بدأت باستدعاء سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن لمحادثات ‘توبيخ’ من قبل وزارة الخارجية، تلاها استدعاء السفير الأميركي لمقابلة نتنياهو شخصيًا لمحادثة ‘توبيخ’، وبعدها أمر وزراءه بعدم السفر إلى الدول التي صوتت لصالح القرار، كذلك ألغى لقاءات مع عدة رؤساء، كان آخرها إلغاء لقاء مع رئيسة حكومة بريطانيا، تيريزا ماي.
وأمر نتنياهو وزراءه بعدم لقاء ماي في القمة الاقتصادية التي ستعقد في مدينة دافوس السويسرية الشهر القادم، كذلك منعهم من السفر إلى بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، إسبانيا، وسائر الدول التي صوتت لصالح القرار في مجلس الأمن.
وفي وقت سابق، أعطى نتنياهو تعليمات بوقف ميزانيات بقيمة 30 مليون شيكل عن 5 مؤسسات وجمعيات تابعة للأمم المتحدة وتنشط بالبلاد، فيما لم يكشف عن أسماء المؤسسات أو يقدم تفاصيل أخرى، وطلب من طاقم وزارة الخارجية إعادة النظر بالعلاقات مع مؤسسات الأمم المتحدة.