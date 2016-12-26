الطاقة الفلسطينية تمنح رخصة مؤقتة لشركة يافا للطاقة الشمسية الجديدة

طوباس/PNN0 تم في مقر سلطة الطاقة الفلسطينية منح شركة يافا للطاقة الشمسية الجديدة المسجلــة في سجل الشركـــــــــات تحت الرقم 562523415 رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر (قابلة للتجديد لثلاثة أشهر) لتوليد الطاقة الكهربائية من محطة خلايا ضوئية بقدرة 5 ميجا واط في منطقة الخلة – طوباس بحيث يتم تغذية الطاقة المنتجة الى شبكة شركة كهرباء طوباس.

تأتي الموافقة على هذه الرخصة المؤقتة انسجاماً مع قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة وتوجه الحكومة الفلسطينية ممثلة بسلطة الطاقة لتنمية مصادر الطاقة البديلة وتعزيز استخدامها في جميع القطاعات، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة ويحقق الامن الطاقي والتنمية المستدامة وحماية البيئة. ما له أهمية كبيرة في دعم استدامة التنمية وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية من خلال المصادر المتجددة التي تمتاز بها فلسطين وخصوصاً الطاقة الشمسية.

وأوضح رئيس سلطة الطاقة أننا نعكف حالياً وبدعم من الحكومة على تحضير حزمة حوافز لغايات تشجيع الاستثمار في مجال استخدام تقنيات الطاقة البديلة انسجاماً مع قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الامر الذي سيمكننا من تنفيذ الاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة للوصول الى أعلى نسبة ممكنة في ميزان الطاقة من المصادر التي تعتمد على الطاقة المتجددة عن طريق تنفيذ المشاريع الكبيرة والتي تتراوح قدراتها ما بين 5 – 10 ميجاواط.

كما أشار رئيس سلطة الطاقة الى قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وما يشمله من حوافز لتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وآليات الاستثمار فيها من خلال المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية المخصصة للقطاع المنزلي بقدرة 5 كيلو واط للمشروع الواحد والية صافي القياس لقطاعي الصناعة والخدمات بقدرة تصل الى 100% من قيمة الاستهلاك إضافة الى العروض التنافسية للمشاريع الكبيرة بغرض بيع الكهرباء.

وبدورها عبرت شركة يافا للطاقة الشمسية الجديدة عن شكرها لسلطة الطاقة والحكومة الفلسطينية على منحها الرخصة المؤقتة لإنشاء محطة طاقة شمسية في منطقة الخلة – طوباس وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في توليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة كخطوة ضرورية لإنشاء نظام توليد وطني مستقل يحقق الامن الطاقي الذي نسعى اليه.