دعت المواطنين للتعاون :مدانات تعلن عن بدء اعمال تاهيل شبكات المياه ببعض مناطق بيت لحم

بيت لحم/PNN/ قالت شركة مدانات للتعهدات والقائمة على تنفيذ الاعمال الفنية لمشروع تطوير شبكة المياه في منطقة امتياز سلطة مياه ومجاري بيت لحم عن بدء اعمال للحفريات في مقاطع جديدة من المشروع معربة عن اسفها لاي ازاعج قد يحدث للمواطنين جراء هذه الاعمال داعية المواطنين الى تحمل هذه الاعمال التي تصب في نهايتها لخدمتهم في مجال حيوي كمجال المياه.

ودعت شركة مدانات المواطنينللتعاون مع طواقمها في مناطق العمل موضحة بدء اعمال تأهيل شبكات المياه في شارع متفرع من واد الكركفة – منطقة بيت لحم.

كما اعلنت الشركة عن استمرار أعمالها في تأهيل شبكات المياه وذلك في منطقة إرطاس , منطقة الدوحة ( باطون الوفا ) , منطقة بيت لحم ( واد الجمل ) داعية المواطنين الالتزام بالتحويلات المرورية.

واكدت شركة مدانات ان هذه الاعمال هي من اجل تطوير شبكة المياه في محافظة بيت لحم مما سينهي مسالة الفاقد بالمياه وهو ما يعني تحسن كبير على خدمات المياه في مناطق امتياز سلطة مياه ومجاري بيت لحم التي تعاني منذ سنوات جراء قدم شبكة المياه الجاري العمل على تطويرها وتحسينها من خلال المشروع والاعمال التي ترافقه .