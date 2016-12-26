د. مجدلاني يلتقي وزير الشؤون الخارجية ووزير الخدمة المدنية العمانية ويبحث تعزيز آفاق التعاون

رام الله/PNN- أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. احمد مجدلاني على عمق العلاقات الفلسطينية العمانية، وأهمية تطوير وتعزيز التعاون بين دولة فلسطين وسلطنة عمان .

وجاء ذلك خلال لقاء د. مجدلاني مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله ، ووزير الخدمة المدنية العمانية الشيخ خالد بن عمر بن سعيد .

وتم خلال تلك اللقاءات بحث أوجه التعاون بين الجانبين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العماني والفلسطيني الشقيقين.

كما تطرقت اللقاءات الى تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، والاستفادة المتبادلة من التجارب والممارسات الإدارية المطبقة في كلا البلدين ، وبحث الأفكار التطويرية التي تمس مختلف القطاعات ومنها قطاع الخدمة المدنية.

وحضر اللقاءات سعادة السفير د. أحمد عباس رمضان سفير دولة فلسطين لدى السلطنة.