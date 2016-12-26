مؤسسات اعلامية تدعو لحملة لدعم مدرسة خربة طانا لمنع هدمها

نابلس/ PNN- دعا مكتب المساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابع للإتحاد الأوروبي ECHO والمجموعة الطوعية المدنية الإيطالية GVC وزارة الإعلام الفلسطينية ونقابة الصحافيين الفلسطينيين للمشاركة في زيارة صحافية إلى الخربة طنا شرق محافظة نابلس، وذلك يوم الأربعاء المقبل 28 كانون أول.

وتأتي هذه الدعوة في ظل الهجمات الاخيرة والمستمرة التي تشنها سلطات الاحتلال على التجمعات الفلسطينية ومن ضمن ذلك تجمع خربة طانا شرق مدينة نابلس.

واستهدفت قوات الاحتلال التجمع بـ 4 موجات هدم متتالية خلفت 151 منشأة مدمرة بشكل كلي، من بينها مدرسة القرية والتي هدمت 6 مرات متتالية منذ عام 2011.

وفي نهاية شهر تشرين ثاني 2016، وعقب اكمال بناء المدرسة الجديدة من قبل الإتحاد الأوروبي، قامت الإدارة المدنية الإسرائيلية بتوثيق مصور للمدرسة في خطوة تسبق عادةً عمليات هدم مرتقبة.

وتأتي هذه الزيارة بشكل عاجل واستثنائي حيث ستبدأ الدراسة في المدرسة يوم الأربعاء بعد الانتهاء من بناء المدرسة الجديدة.

الجدير بالذكر أنه ستنطلق الحافلة من محافظة رام الله والبيرة في تمام الساعة 7:30 صباحا من أمام قصر الحمراء – شارع الإرسال، كما وسيتم ترتيب مواصلات لنقل الراغبين بالذهاب من مناطق الشمال والإتفاق على نقطة للإنطلاق من مدينة نابلس.