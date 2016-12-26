حصاد العام: “شاهد” يحصل على جائزة الابتكار ويطلق مبادرة فكرية عالمية

رام الله/PNN/نجح مركز شاهد لحقوق المواطن والتنمية المجتمعية خلال عام 2016 بتنفيذ عدة أنشطة وفعاليات نوعية، جعلته يفوز بجائزة الابتكار الاجتماعي في برنامج ” سفير لاب” المنظم من مؤسسة التعاون الاعلامي الفرنسي، والمعهد الثقافي الفرنسي، في ثمان دول عربية، على فكرة مبادرة منصة مواطن التي تبرز قصص نجاح المواطنين في مخيمات اللاجئين بواسطة الهواتف الذكية.

كما أطلق مركز شاهد حملة 100 مفكر عالمي في فلسطين بهدف استكشاف منظور المفكرين والمؤثرين الدوليين تجاه القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

واستضاف المركز ضمن الحملة المفكر العالمي ناعوم تشوميسكي الذي القى ندوة فكرية سياسية بعنوان ” ما بعد 68 من الاحتلال، ماهي الحلول المطروحة”، الى جانب رئيس تحرير جريدة ” الفورين بوليسي الأمريكية” جيرمي هاموند ومدير مركز اوراد للبحوث والتنمية د. نادر سعيد في ندوة فكرية حول حضور القضية الفلسطينية بوسائل الاعلام الأمريكية.

اضافة، إلى ندوة سياسية بعنوان :اثر التحولات الاقليمية والدولية على القضية الفلسطينية تحدث فيها كل من الصحفي الأمريكي توماس فريدمان، وعضو المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية د. نبيل عمرو.

وكان مركز شاهد قد اطلق في وقت سابق من هذا العام مبادرة للقاءات التفاعلية هدفها خلق منصة حوار ما بين مكونات المجتمع المدني الفلسطيني وصناع القرار المحليين والدوليين، وقام المركز بخلق حوار فاعل مع الخارجية الفرنسية ممثلة بقنصليتها في القدس ومبعوث السلام الفرنسي، حول المبادرة الفرنسية والمؤتمر الدولي للسلام المتوقع عقده بداية العام القادم.

ونظم مركز شاهد ضمن منصة اللقاءات التفاعلية ندوة ثقافية حول المفكر الفلسطيني ادوارد سعيد بحضور د. وليد الشرفا – جامعة بيرزيت، ود. عدوان عدوان، ود. سماح صالح – جامعة النجاح الوطنية.

كما عقد المركز عدة ورش عمل تدريبية ل 50 شاب وشابة في قضايا الاعلام الاجتماعي ضمن مبادرة منصة مواطن، بحضور كوكبة من المدربين المحترفين على الصعيدين المحلي والدولي، اضافة الى برامج تدريبية اخرى في القيادات الشابة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

كما نظم المركز عدة جولات اعلامية ميدانية للصحفيين بالتعاون مع مكتب اصداء للصحافة والاعلام بهدف تسليط الضوء على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مخيمات مدينة نابلس، اضافة الى جولة اخرى في الاغوار الشمالية بمدينة طوباس. وعقد المركز ايضا ندوة فكرية حاضر فيها د. نبيل عمرو حول حضور القضية الفلسطينية بعد الربيع العربي.

وانتج المركز عدة حلقات اذاعية بعنوان ” فلاش من المخيم“ سلطت الضوء على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المخيمات الفلسطينية، ونشرت على موقع مدار نيوز، واصداء للصحافة، واذاعة الرواد.

وفي سياق اخر شارك المركز بعدة برامج تدريبية دولية في تونس، وفرنسا، وبولنده، وبروكسل، وتركيا، والبرتغال ضمن شراكات بناها المركز مع مؤسسات نظرية.

من الجدير ذكره، ان مركز شاهد لحقوق المواطن والتنمية المجتمعية هو مؤسسة مجتمع اهلي غير حكومية، ذات هوية فكرية، واعلامية، ومجتمعية، تهدف الى دمج المجتمع المدني الفلسطيني في عملية صنع القرار، والاسهام في عملية التنمية المجتمعية من خلال الاستمثار بالموارد البشرية في المجتمع الفلسطيني خاصة شريحة الشباب.