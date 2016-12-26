المفتي العام يلتقي السفير الأردني في فلسطين

القدس/PNN- التقى المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية- خطيب المسجد الأقصى المبارك سماحة الشيخ محمد حسين، على رأس وفد من دار الإفتاء الفلسطينية ضم فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض الله- الوكيل المساعد للدار ومفتي محافظة رام الله والبيرة، والسيد محمد جاد الله- المدير العام للشؤون الإدارية والمالية- والسيد مصطفى أعرج – مدير عام مكتب سماحته، سعادة السفير خالد الشوابكة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في فلسطين، حيث أدان سماحته الاعتداء الآثم على المدنيين الآمنين الذي وقع مؤخراً في الكرك، مؤكدا على وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب شقيقه الأردني ضد أي مؤامرة تحاك ضده، داعياً إلى تكاثف الجهود لدحر محاولات زعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها، بدوره ثمن السفير الشوابكة هذه الزيارة، مؤكداً على عمق العلاقة المتينة بين الشعبين الأردني والفلسطيني.

من جانب آخر قام سماحته والوفد المرافق بتقديم التهاني إلى اللواء بلال النتشة على الثقة الغالية التي أولاها إياه سيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”، بتعيينه أمينا عاماً للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، متمنياً له التوفيق والنجاح في قيادة هذا المؤتمر لخدمة شعبنا وقضاياه وبخاصة في القدس، مبدياً تأكيده على مواصلة التعاون مع هذه المؤسسة المقدسية وهيئاتها لتحقيق أهدافها النبيلة.

بدوره أشاد اللواء بلال النتشة بهذه الزيارة، ومؤكداً على ضرورة تكاتف الجهود لخدمة الشعب الفلسطيني ومقدساته في جميع المجالات.