“هآرتس”: تضاعُف منْح رخص البناء للمستوطنين في القدس على حساب الفلسطينيين

بيت لحم/PNN- قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، صباح اليوم الاثنين، إن هناك قفزة في عدد تصاريح البناء للمستوطنين شرق القدس المحتلة منذ الانتخابات الأميركية التي نجح فيها دونالد ترامب.

وذكرت الصحيفة، أن لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية ستوافق على بناء 600 وحدة استيطانية في الضفة الغربية الأسبوع الجاري، وستصدر تصاريح بناء لـ 618 وحدة في مستوطنات بالقدس منها رامات شلومو وبسغات زئيف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ الشهر الماضي تم تقديم خطط لبناء شقق سكنية في الضفة الغربية أكثر مما تم تقديمه العام الماضي، وقالت إن ذلك يقابله زيادة حادة في هدم المنازل الفلسطينية بالقدس المحتلة.

وقالت إن المعطيات تشير إلى أن ما تُسمى بلدية الاحتلال في القدس وافقت منذ انتخاب ترامب على بناء ألف وحدة استيطانية، ليصل عدد الوحدات السكنية التي تم المصادقة على بنائها إلى 1506 وحدة منذ بداية العام من بينها ألف منذ انتخاب ترامب في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي سياق آخر، ذكرت الصحيفة أن رجال أعمال “إسرائيليين” بدأوا باستثمارات زراعية جديدة على طول الشاطئ الشمالي للبحر الميت.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم تخصيص مناطق كاملة للمستوطنين والشركات الإسرائيلية لإقامة مشاريع زراعية، لافتةً إلى أن جيش الاحتلال ينصب حواجز باستمرار على طول طريق البحر الميت لمنع وصول الفلسطينيين إلى تلك المناطق.