د. طنبورة يهنئ الرئيس والقيادة الفلسطينية وشعبنا بقرار مجلس الأمن ضد الاستيطان

رام الله/PNN- أبرق رئيس جمعية الفلاح الخيرية وعضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور رمضان طنبورة بتهانيه الحاره من الرئيس محمود عباس ” أبو مازن ” رئيس دولة فلسطين ومن القيادة الفلسطينية ومن فصائل العمل الوطني والإسلامي ومن الشعب الفلسطيني بمناسبة قرار مجلس الامن ضد الاستيطان الإسرائيلي.

وثمن د . طنبورة ” موقف الدول الأربعة التي قدمت المشروع للتصويت وهي (ماليزيا، السنغال، نيوزيلندا، فنزويلا) التي صوتت في جلسة مجلس الأمن مع حق الشعب الفلسطيني في أرضه وممتلكاته ورفضت سياسة الاحتلال الإسرائيلي الإستيطانية العدوانية بحق شعبنا الفلسطيني.

واعتبر د . طنبورة “ان هذا القرار هو قرار تاريخي وانتصار للشعب الفلسطيني”.

ومن الجدير ذكره أن مجلس الامن قد أقر الليلة وباجماع عدد 14 دولة وامتناع امريكا عن التصويت لاتاحة الفرصة لتمرير هذا القرار والذي قدمته أريع دول وهي (ماليزيا، السنغال، نيوزيلندا، فنزويلا).