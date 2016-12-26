غزة: 651 عائلة تتلقى دعماً من الأونروا لأعمال الإصلاحات لمساكنها المدمرة

غزة/PNN- قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الاثنين، إنها تنوي توزيع 3.2 مليون دولار على أعمال الإصلاحات للمساكن المتضررة بشكل بالغ (غير الصالحة للسكن) في قطاع غزة. وستصل الأموال إلى ما مجموعه 651 عائلة لاجئة من مختلف أنحاء قطاع غزة، وستتمكن العائلات من الحصول على المساعدة عبر البنوك المحلية هذا الأسبوع.