قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين من الضفة بينهم طفلان

رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم عشرة مواطنين من الضفة بينهم طفلان.

وبين نادي الأسير الفلسطيني في بيان له اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين من القدس وضواحيها وهم: مهند ابو عصب (13 عاماً)، ويزن ابو عصب (15 عاماً)، بالإضافة إلى أنس درويش، أحمد درويش، أحمد العلمي، وعبد الله العلمي، ومن بلدة قطنة اُعتقل المواطن عماد شماسنة (24 عاماً).

فيما جرى اعتقال لمواطنين من محافظة الخليل وهما: ماجد تيسير الطيطي، وإسماعيل أحمد حوامدة، كذلك جرى اعتقال لمواطن من محافظة نابلس وهو، حاتم فراس الزاغة.

هذا وذكر نادي الأسير أن سلطات الاحتلال اعتقلت على الأقل (15) مواطناً من الضفة خلال الأيام الثلاثة الماضية.