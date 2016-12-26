عشراوي: ردود الفعل الاسرائيلية على القرار (2334) هستيرية ومنفلته من عقالها

رام الله/PNN- وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي ردود الفعل الاسرائيلية على قرار مجلس الامن (2334) الذي ادان الاستيطان، بالهستيرية وغير العقلانية، مؤكدة على انها ردود غير مسؤولة ومنفلته من عقالها.

واشارت عشراوي في هذا السياق الى الهجوم الشديد اللهجة الذي شنته اسرائيل بما فيها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضد الرئيس الأمريكي براك اوباما، بسبب امتناعه عن استخدام حق النقض الفيتو لمنع تمرير القرار، وشجبها ورفضها للقرار واعلانها عدم تنفيذه، وشن نتنياهو حملة تهديد ووعيد بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الدول التي قدمت القرار لمجلس الامن الدولي وحتى تلك التي صوتت لصالح القرار وتوبيخه لسفراء تلك الدول في عيد الميلاد، واصدار وزير الجيش الاسرائيلي ” افيغدور ليبرمان اوامره لما يسمى بمنسق شؤون الحكومة في المناطق وضباط الجيش الاسرائيلي بضرورة قطع أي اتصالات او تنسيق ” مدنية – سياسية ” مع كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية.

كما ولفتت عشراوي الى نية اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس المحتلة المصادقة على مشروع بناء 2600 وحدة استيطانية في مستوطنة غيلو جنوب القدس المحتلة و 2600 وحدة استيطانية اخرى في مستوطنة ” غفعات همتوس ” جنوب القدس المحتلة، و 400 وحدة استيطانية في مستوطنة ” رمات شلومو ” شمال القدس المحتلة ما يعني المصادقة الاجمالية على بناء 5600 وحدة استيطانية في القدس المحتلة.وقالت في هذا السياق:” إن هذه الممارسات تعبر عن تصعيد سياسي خطير يؤكد على عنجهية وغطرسة اسرائيلية في مواجهة المجتمع الدولي ويعكس الهلوسة السياسية والعقلية المتطرفة التي اوصلت الوضع لهذه المرحلة من التأزم والانفجار”.

وتابعت:” إن الطريقة الوحيدة للجم اسرائيل هي امتثالها للقانون الدولي وارادة المجتمع الدولي، وعلى الادارة الامريكية الجديدة ان تعرف انه لا يجوز منح اسرائيل صكوك غفران ودفعها وتشجيعها على جر المنطقة للهاوية”.