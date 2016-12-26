تداولات متواضعة للغاية في بورصة فلسطين

رام الله/PNN- شهدت بورصة فلسطين اليوم الاثنين تداولات متواضعة للغاية، بلغت قيمتها حوالي 271 ألف دولار، مع انخفاض على مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.19%.

وأغلق مؤشر القدس على 527.11 نقطة، منخفضا 0.99 نقطة عن آخر جلسة تداول، مدفوعا بتراجع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.36%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.20%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، مع استقرار مؤشري قطاع الاستثمار والتأمين.

وجرى اليوم تداول أسهم 10 شركات، انخفض منها سهم 4 شركات وارتفع سهم شركتان، واستقر سهم 4 شركات، وتم التداول على حوالي 105 ألف سهم، في 77 صفقة.

وانخفض سهم شركات مطاحن القمح الذهبي، والبنك الوطني، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات وبنك فلسطين.

وارتفع سهم القدس للمستحضرات الطبية، والبنك الإسلامي الفلسطيني.

والشركات التي استقر سهمها: العربية الفلسطينية للاستثمار”إيبك”، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والاتصالات الفلسطينية وبنك القدس.