وزير الاوقاف يلتقي سفير الاردن ويقدم واجب العزاء بضحايا حادث الكرك

رام الله/PNN- التقى سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الاوقاف والشؤون الدينية سفير الاردن لدى فلسطين خالد الشوابكة يرافقه وفد من كبار موظفي الوزارة لتقديم واجب العزاء بضحايا الحادث الارهابي الذي استهدف قوات الامن في مدينة الكرك الاسبوع الماضي وذلك في مقر السفارة الاردنية في رام الله .

واكد ادعيس وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ضد الإرهاب مشيرا الى إن هذه الهجمات الإجرامية تتنافى مع مبادئ الأديان السماوية والقيم الأخلاقية النبيلة.

واوضح ادعيس إن مثل هذه الحادثة الارهبابية تؤكد ضرورة تكاتف الجميع من منظمات وهيئات دولية وعلماء الدين ووسائل الإعلام بالوقوف صفاً واحداً في مواجهة الفكر المتطرف بجميع أنواعه.

وشدد سماحته على ثقته بقدرة الأردن الشقيق على تجاوز مثل هذه الأزمة ووعي أهدافها الإجرامية، مقدماً تعازيه الحارة للشعب الاردني ولذوي الضحايا وداعيا أن يشفي المصابين شفاءً عاجلًا.