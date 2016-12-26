مستشفى طوباس الحكومي: نسبة إشغال 60% وخدمات علاج جديدة

رام الله/ PNN- افتتح مستشفى طوباس التركي الحكومي مطلع العام 2014، لتقديم الخدمات الطبية لأكثر من 70 ألف مواطن من المحافظة والمناطق المجاورة. ويتكون المستشفى من أربعة طوابق تضم أقسام الطوارئ والنسائية والكلى والعمليات والإنعاش والولادة والحضانة والعيادات الخارجية، وتضم هذه الأقسام 44 سريراً.

وقالت وزارة الصحة، إن نسبة إشغال المستشفى منذ بداية العام الجاري وحتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري بلغت 60%، وكان عدد إدخالات المستشفى منذ بداية العام 4692 حالة، وأجرت الطواقم الطبية 1254 عملية جراحية، كما استقبل قسم الطوارئ نحو 37 ألف مواطن، وبلغ عدد الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفى نحو 14 ألفا، وتمت خلال العام 748 حالة ولادة طبيعية و263 ولادة قيصرية.

وجرت خلال هذا العام، إعادة تأهيل وتشطيب بنك الدم، وتركيب أجهزة جديدة للمختبر شملت جهاز الكيمياء الحيوية، وجهاز فحص الهرمونات والمؤشرات السرطانية والتهاب الكبد والإيدز، وجهاز قياس غازات الدم، وجهاز قياس الأملاح في الدم، وجهاز خلط أنابيب الدم، بالإضافة لجهاز تقطير الماء وحساب خلايا الدم، وجهاز تنقية الماء، وجهاز تكييف للمختبر.

وافتتح مطلع العام، قسم العناية المكثفة بثلاثة أسرة وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة، وتوفير نظام تواصل المرضى مع ذويهم عبر نظام “الفيديو كونفرنس” من أجل راحة المرضى وتقليل احتمالية العدوى، كما جرى خلال العام الجاري افتتاح قسم الحضانة وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدّات، وإنشاء صيدلية صرف للعيادات الخارجية، إضافة لتجديد 5 أسرّة غسيل كلى لضمان راحة المرضى، وتوفير عدد من الأجهزة اللازمة لقسم العظام في المستشفى.

وحصل المستشفى على لقب “المستشفى صديق الطفل” من خلال مطابقته لمعايير علاج الأطفال المرضى ومتابعتهم وتوفير الخدمات المثلى لهم، وتم توظيف 10 كوادر من أطباء وممرضين وقابلات وفنيين.

وقال وزير الصحة الدكتور جواد عوّاد، “إن مستشفى طوباس التركي الحكومي يمثّل سعي وزارة الصحة الفلسطينية لتوفير مراكز علاج شاملة في كل محافظة ومدينة فلسطينية، من أجل توفير العلاج الأقرب للمواطنين في مكان سكنهم بالجودة الطبية الأمثل”.

وأشار الوزير عواد إلى سعي الرئيس ورئيس الوزراء إلى توطين الخدمة الصحية في فلسطين، من خلال توفير المستشفيات ومراكز العلاج في مختلف المناطق وتقديم كافة أصناف العلاج، للوصول على اكتفاء طبّي شامل دون الحاجة لسفر المرضى، مبينا الدور الكبير الذي يلعبه هذا الأمر في خفض تكلفة التحويلات الطبية.

من جهته، قال القائم بأعمال مدير المستشفى الدكتور محمد سمارة، “إن المستشفى منذ افتتاحه، قد شهدَ تطوراً كبيراً على مستوى الإمكانيات البشرية والمادية فيه، من خلال توفير الكادر الطبّي والمعدات اللازمة بأحدث المواصفات”.

وأشاد سمارة بدور الوزارة في متابعة عمل المستشفى، وشكر كافة العاملين فيه وحرصهم على توفير العلاج الأمثل للمواطنين، من خلال تنفيذ استراتيجية الوزارة بتوفير العلاج الأفضل للمواطنين في الوقت المناسب.

وأكدت وزارة الصحة أنها تسعى إلى رفع مستوى عمل المؤسسات الصحية المختلفة في الوطن بشكل دائم، من خلال البناء والتطوير، وتوفير الكوادر الطبية ذات الكفاءة والمعدات التي تحتاجها خلال العام القادم.