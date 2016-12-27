ما هي أضرار مناديل إزالة المكياج؟

تستخدم الكثيرات مناديل إزالة المكياج لكونها مريحة وسريعة، وسهلة الاستخدام.

ويرون فيها بديلاً جيداً لتنظيف البشرة وتخليصها من بقايا المكياج والأتربة العالقة بها خصوصاً قبل النوم.

ولكن هل سألت نفسك عزيزتي ما إذا كانت هذه المناديل صحية بالفعل، أم أنها تؤذي البشرة وتترك آثار وبقايا عالقة فيها؟ لا بد إذاً أن تتابعي ما سنخبرك به حول مناديل إزالة المكياج وأضرارها في هذا المقال لتعرفي الحقيقة:

تحتوي مناديل إزالة المكياج علي مواد نشطة ومستحلبات تساعد في إزالة المكياج.

إلا أن هذه المواد قد لا تعمل على تنظيف بشرتك بشكل كامل لأنها ستترك بعض الأوساخ عالقة على البشرة دون أن تقوم بإزالتها بالكامل بكل تأكيد.

كما أن بعض المكونات المستخدمة في صناعة مناديل إزالة المكياج، تؤدي إلي جفاف وتهيج البشرة خصوصاً البشرة الجافة أو الحساسة.

بالإضافة إلى أن بعض المناديل تحتوي على الكحول الذي يؤذي الجلد. ذلك إلى جانب أن مسح المكياج بالمناديل، واحتكاكها بشدة بالبشرة يؤدي إلى تهيج الجلد واحمراره. كما أنها تساهم بشكل كبير بإصابة البشرة بالتجاعيد والخطوط الدقيقة بسبب طريقة الفرك لإزالة المكياج. والتي قد تترك آثارها الواضحة على الجلد في بعض المناطق الرقيقة والحساسة مثل المنطقة المحيطة بالعين ومنطقة الشفاه.

بالإضافة إلى ذلك فإن مناديل إزالة المكياج تلك تحتوي على بعض المواد الحافظة بالضرورة. الأمر الذي يعرض الجلد للمواد الكيميائية خصوصاً مادة الفورمالديهايد وهي عبارة عن مادة حافظة .

إلا أنها تعتبر مادة مسرطنة تنتج عند التعرض الدائم لها ولذلك يفضل تنجبها قدر الإمكان خصوصاً لصاحبات البشرة الحساسة.

ولذلك يفضل عزيزتي أن تلجأي لغسل الوجه بعد إزالة المكياج بالغسول المناسب وتتأكدي من شطفه وتنظيفة بالماء بشكل جيد قبل الخلود إلى النوم لتحافظي على بشرة نضرة صحية وشابة طيلة الوفت.