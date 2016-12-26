الشرطة تضبط حافلة نقل طلاب بحمولة زائدة بلغت 22 طالب في الخليل

الخليل/PNN- ضبطت الشرطة، اليوم الاثنين، حافلة مدرسية لنقل الطلاب حمولتها 15 راكب وبداخلها 37 طالب وطالبة في مدينة الخليل.

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة وصل PNN نسخة عنه: ” بأنه واثناء عمل شرطة المرور ودورية السلامة على الطرق بفحص المركبات والتأكد من قانونيتها وسلامتها للسير على الطرق , فقد تم إيقاف احدى حافلات نقل الطلاب لفحصها وتبين انها تقل 37 طالب وطالبة مع العلم ان حمولتها القانونية هي لـــ 15 راكب أي بحمولة زائدة بلغت 22 راكب ” .

وأضاف البيان بان الشرطة قامت بإنزال جميع الطلبة وتأمينهم بحافلات أخرى الى منازلهم، بالإضافة لضبط الحافلة ومخالفة السائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه .

هذا واكد البيان على خطورة ارتكاب مثل هذه المخالفات لخطورتها على ابناءنا الطلبة , مؤكدا على ملاحقة كل من يرتكب مثل هذه المخالفات ومواصلة الجهود للقضاء على هذه الظاهرة .