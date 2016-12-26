مركز تواصل بمحافظة سلفيت يجتمع لمناقشة خطة عمله للعام 2017

سلفيت/PNN-عقد مركز تواصل في محافظة سلفيت ، اليوم، اجتماعا لمناقشة خطة عمل المركز للعام 2017، وذلك في قاعة المحافظة، بحضور منسقة مركز تواصل ميسون عثمان ومديرة دائرة العلاقات العامة والاعلام ريم زيدان وعضوات مركز تواصل من المؤسسات النسوية الشريكة .

في بداية اللقاء رحبت عثمان بالحضور، ونقلت تحيات محافظ سلفيت اللواء ابراهيم البلوي ، مؤكده اهتمامه البالغ والمحافظة بقطاع المرأه ، مشيرة الى ضرورة اشراك عضوات تواصل بالعديد من الفعاليات والانشطة، وتوضيح رؤيا القضايا النسوية الهامة في المجتمع من خلال خطة عمل مركز تواصل لعام 2017.

واوصت المشاركات بضرورة تنظيم حملات توعوية للنساء في قرى وبلدات المحافظة وتنفيذ زيارات ميدانية للعديد من الجمعيات النسوية وخاصة جمعية رافات الخيرية ، اضافة الى تنفيذ تدريبات حول الموقع الالكتروني الخاص بالمركز .